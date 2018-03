LOS ANGELES - Americká speváčka, herečka a filmárka Madonna bude režírovať životopisný film Taking Flight o baleríne Michaele DePrince. Snímka spoločnosti MGM vznikne na motívy knihy Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina (2014), ktorú napísala DePrince so svojou adoptívnou matkou Elaine, a ponúkne pohľad na to, ako sa z osirelého dievčatka z vojnou zmietaného Sierra Leone vypracovala na svetoznámu tanečnicu.