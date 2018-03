TOTO v SuperStar ešte nebolo: 19-ročný panic o TO prišiel s porotkyňou!

LOS ANGELES - Šetril sa pre tú pravú! Nové spevácke hviezdy sa nehľadajú u nás. Ale aj v Amerike, kde aktuálne beží 16. séria šou American Idol. Tam do porotcovského kresla zasadla Katy Perry (33), ktorá sa istému 19-ročnému mladíkovi postarala o nezabudnuteľný zážitok. A zatiiaľčo mnohí by boli na jeho mieste nadšení, on neskrýva rozčarovanie.

Takto si to nepredstavoval! Benjamin Glaze túžil po tom, aby sa stal víťazom speváckej šou SuperStar, ktorá v Amerike nesie názov American Idol. Porotu však okrem toho, či má talent, zaujímal aj jeho súkromný život.

Mladík prezradil, že nikdy nemal frajerku a tiež to, že sa ešte nebozkával. Katy Perry sa toho bez váhania chopila. Benjamina vyzvala k tomu, aby prišiel k nej a dal jej pusu. „Ale len na ličko,” reagoval ostýchavo. Slávna speváčka ho však zaskočila a dala mu bozk rovno na ústa. Súťažiaci bol taký šokovaný, že spadol na zem.

„Bolo mi to trochu nepríjemné,” poznamenal pre New York Times hanblivý mladík. „Veľa chlapov by bolo nadšených, ale ja som vyrastal v konzervatívnej rodine. Odkladal som si to pre niekoho špeciálneho,” uzavrel Benjamin, ktorý tak o svoje "tenkrát poprvé", čo sa bozávania týka, prišiel so slávnou speváčkou.

Benjamin dal Katy Perry bozk na líce...

... ona ho zaskočila a pobozkala rovno na pery.