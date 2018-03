Sú od seba: ROZCHOD známeho prominentného páru!

Dvadsaťdvaročná modelka napísala, že bude "navždy vďačná za lásku, čas a životné lekcie", ktoré prežila s Malikom, pričom poznamenala, že nie je spôsob, ako slovami vyjadriť, čo dvaja ľudia počas niekoľkých rokov spolu prežili.

Dvadsaťpäťročný hudobník označil ich dvojročný vzťah za "neuveriteľne zmysluplný, plný lásky a zábavy". Svoju bývalú partnerku podľa vlastných slov aj naďalej rešpektuje a zbožňuje "ako ženu a kamarátku".

Jelena Noura Hadid, prezývaná Gigi, naštartovala modelingovú kariéru už ako dvojročná, keď ju objavil módny návrhár Paul Marciano zo spoločnosti Guess. Vypracovala sa na post uznávanej modelky novej generácie, ktorá je známa najmä vďaka kontaktu prostredníctvom sociálnych sietí. V rokoch 2015 a 2016 sa predstavila na prestížnych prehliadkach Victoria's Secret Fashion Show. Pracovala aj pre ďalšie známe módne značky ako Versace, Fendi či Balmain.

Zain Javadd Malik sa preslávil v skupine One Direction, v ktorej pôsobil v rokoch 2010 - 2015 a vydal s ňou albumy Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013) a Four (2014). V marci 2016 ponúkol pod menom Zayn debutovú sólovú štúdiovku Mind Of Mine, s ktorou dobyl americký albumový rebríček Billboard 200 i UK Chart. Z nahrávky pochádza napríklad singel Pillowtalk, pričom vo videu k piesni si zahrala aj Hadid.