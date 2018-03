Obrovská radosť fanúšikov: Hviezda Upírskych denníkov sa vracia na televízne obrazovky... Aha, čo bude robiť teraz!

Séria vznikne pod taktovkou Corine Kingsbury a spoločností Kapital Entertainment a CBS TV Studios. O réžiu sa postará Scott Ellis. V projekte si okrem Dobrev zahrajú aj Odessa Adlon, Brian Stokes Mitchell a Sheryl Lee Ralph.

Dobrev stvárni vtipnú a bystrú Clem, ktorá po bláznivej mladosti dá svoj život do poriadku a vytvorí "najlepšiu verziu samej seba". Clem žije spokojne so svojím snúbencom Jayom, no jedného dňa sa k nim nasťahuje jej nevlastná mladšia sestra Shannon (Adlon), ktorá ušla pred ich nepodareným otcom. Problém však je, že "lepšia verzia" Clem, ktorá svojho otca nevidela 10 rokov, tvrdí, že je už dlhé roky po smrti. Nečakaný príchod Shannon tak začne odhaľovať jej lož a ohrozí jej vzťahy so všetkými, ktorí jej verili, vrátane Jaya.

Nina Dobrev, celým menom Nikolina Konstantinova Dobreva, je známa predovšetkým zo seriálu Upírske denníky (2009 - 2017), kde sa v rokoch 2009 až 2015 predstavila ako Elena Gilbert, Katherine Pierce a Amara. Zahrala si tiež napríklad v snímkach Chloe (2009), Charlieho malé tajomstvá (2012), Falošní poliši (2014), xXx: Návrat Xandera Cage (2017) alebo Hráči so smrťou (2017).