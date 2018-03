LOS ANGELES - Ak to ešte niekto nepochopil, Taylor Swift lezú médiá hore krkom. Dáva to najavo aj v ďalšom svojom singli z aktuálnej nahrávky .reputation. Vo videoklipe od svojho dvorného režiséra Josepha Kahna dostala možnosť byť na verejnosti chvíľu neviditeľná. Využila to teda na to, aby okopírovala tanečníčku, ktorú preslávila Sia, a minifilm pre známy parfém.