Táto Spajska to prehnala s botoxom: Chúďa, veď sa ani nedokáže usmiať!

Mel B prekvapila

PASADENA - Všetkého veľa škodí! Toho by si mala byť vedomá aj speváčka Melanie Brown (42), ktorú preslávilo pôsobenie vo formácii Spice Girls. Pri pohľade na jej najnovšie fotky sa zdá, že to známa brunetka prehnala so skrášľujúcimi procedúrami a botoxom. Počas pózovania na čerevenom koberci, keď bola odštartovaná 13. séria šou America´s Got Talent, mala Mel B dokonca problém usmiať sa na prítomných fotografov.