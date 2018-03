Veselé novinky v rodine Hugha Granta: Je oficiálne päťnásobným oteckom!

"Často sa vídame a rozprávame sa. Viete, teraz už má päť detí a je skvelý otec. Až do konca života bude mojím najlepším priateľom," povedala herečka, ktorá randila s Grantom v období 1987 až 2000. Správu potvrdila aj o dva dni neskôr v šou Watch What Happens Live With Andy Cohen.

Pohlavie ani meno bábätka, ktorého matkou je hercova priateľka, švédska televízna producentka Anna Eberstein, zatiaľ nie sú známe. Päťdesiatsedemročný Grant má s Eberstein aj syna Johna Munga a dcéru, ktorej meno ešte nie je verejne známe. Okrem toho má aj dcéru Tabithu a syna Felixa, ktorých mu porodila Tinglan Hong.

Hugh John Mungo Grant sa stal známym predovšetkým vďaka romantickej komédii Štyri svadby a jeden pohreb (1994), za výkon v ktorej získal Zlatý glóbus a tiež cenu BAFTA. Už predtým si však zahral v takmer 30 filmoch a seriáloch, medzi ktorými bola napríklad dráma Horký mesiac (1992) Romana Polańského či film Súmrak dňa (1993). Po Štyroch svadbách nasledovali úlohy v snímkach ako napríklad Rozum a cit (1995), Dvaja v tom (1995), Smrtiaca liečba (1996), Notting Hill (1999), Modrooký Mickey (1999), Ako na vec (2002), Láska nebeská (2003), Hudba a text (2007), Atlas mrakov (2012), Krycie meno U.N.C.L.E. (2015), Božská Florence (2016) či Paddington 2 (2017).