LOS ANGELES - Streamovací gigant Netflix chrlí jeden projekt za druhým. Niektoré z nich sa síce dočkajú zmiešaných reakcií, ako napríklad v prípade snímky Bright s Willom Smithom či pokračovaní série Cloverfield, no pri seriáloch len málokedy trafí vedľa. Dôkazom je aj The End of the F***ing World, ktorý v sebe skrýva originálny príbeh, poriadnu dávku sarkazmu a taktiež čierneho humoru.