Eltonovi Johnovi praskli nervy a prerušil koncert: Pokašľali ste si to, odkázal fanúšikom

Jeden z fanúšikov sa počas piesne viackrát načiahol, aby sa ho mohol dotknúť a dotýkal sa aj jeho klavíra. Robil to aj napriek tomu, že mu John povedal, aby prestal. Rozčúlený spevák mu následne vynadal, vstal a na chvíľu odišiel z pódia. Keď sa tam následne vrátil koncert dohral, fanúšikom však rázne oznámil, že si to "pokašľali" a už ich nebude pozývať na pódium.

Spevák sa k incidentu neskôr vyjadril a v stanovisku pre magazín Entertainment Weekly vysvetlil, čo sa stalo. "Každý večer volám fanúšikov na pódium, keď hrám Saturday Night, je to vždy milá časť šou, kde sa s nimi môžem stretnúť, potriasť si s nimi rukou a mať ich pri sebe, keď hrám. Vždy boli veľmi zdvorilí k faktu, že sme uprostred živého vystúpenia. Tento chlapík bol neslušný, vyrušoval a nezáležalo mu a nerešpektoval našu šou, a tak som mu dal najavo, ako sa cítim. Potom som odišiel z pódia dovtedy, kým ho odtiaľ neodviedli," uviedol.

Elton Hercules John, vlastným menom Reginald Kenneth Dwight, počas svojej vyše 50-ročnej kariéry predal vyše 300 miliónov kópií nahrávok na celom svete. Je tak jedným z najúspešnejších hudobníkov všetkých čias. Okrem množstva iných ocenení získal aj šesť Grammy, vrátane Grammy Legend Award, päť BRIT Awards, Oscara, Zlatý glóbus či divadelnú cenu Tony. V roku 1994 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Medzi jeho najväčšie hity patria piesne ako Rocket Man, Tiny Dancer, Your Song, Candle In The Wind, Saturday Night's Alright For Fighting, Don't Go Breaking My Heart (feat. Kiki Dee), Sorry Seems To Be The Hardest Word, I Guess That's Why They Call It The Blues, I'm Still Standing, Don't Let The Sun Go Down On Me (feat. George Michael), Sacrifice, Circle Of Life, Can You Feel The Love Tonight, Are You Ready For Love alebo Nikita. Od roku 1993 tvorí pár s filmárom Davidom Furnishom. V decembri 2014 sa zosobášili.