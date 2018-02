LONDÝN - Anglický spevák Robert Plant sa plánuje stretnúť so zvyšnými členmi už nefungujúcej kapely Led Zeppelin, aby prediskutovali oslavu päťdesiatich rokov od založenia skupiny. Šesťdesiatdeväťročný interpret, ktorý dlhodobo odmieta reunion, to povedal v rozhovore pre rádio The Current.