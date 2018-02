Erotické scény 52-ročnej herečky: Ona vie o SEXE všetko!

Urobila tak v rámci seriálu Rozvod, v ktorom ako to už názov prezrádza, stvárnila ženu, ktorej skrachovalo manželstvo. V aktuálnych dieloch však tvorcovia blondínku nenechali smútiť a dopriali jej scény nabité erotikou.

Pri pohľade na zábery je zrejmé, že 52-ročná herečka zvládla seriálový sex bez problémov. Napokon, pred kamerami sa nemilovala prvýkrát. Zaujímavé však je, že Sarah Jessica Parker nikdy nenašla odvahu na to aby sa predviedla v Evinom rúchu.

„Myslím si, že je skvelé, keď to ženám nerobí problém a cítia sa tak pohodlne. Je to ich voľba,” reagovala v minulosti na margo toho herečka. Tiež priznala, že ju neraz chceli vyzliecť. „Môj agent mi povedal, že ak ma budú niekedy do niečoho nútiť, čo mi nebude po vôli, tak to jednoducho nemám robiť,” dodala Sarah Jessica Parker, ktorá aj napriek tomu patrí medzi úspešné herečky.

Sarah Jessica Parker sa posteľných scén nebojí.