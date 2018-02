Známa herečka šokovala malú dcérku: Mami, veď ty nemáš gate!

Blake Lively s dcérkou James.

NEW YORK - Pobavila! Blake Lively (30), známa najmä účinkovaním v seriáli Gossip Girl, je nielen krásna žena, ale za zmienku stojí aj jej štýl obliekania. Tým inšpiruje mnohé ženy po celom svete a módnou políciou je za svoje outfity často chválená. Jej 3-ročná dcérka však pre jej kreácie zatiaľ nemá pochopenie. Nedávno ju napríklad šokovalo, že jej slávna mamina si to do ulíc namierila bez nohavíc.