1. česko-slovenská topmodelka úplne nahá: 52-ročná bohyňa ukázala VŠETKO!

Uspieť vo svete modelingu nie je jednoduché. No aj napriek tomu môžeme byť hrdí na vybrané krásky, ktoré sú známe po celom svete a hovorí sa o nich ako o rodáčkach z Čiech a Slovenska. Ako prvej sa podarilo rozbehnúť kariéru topmodelky Pauline Porizkovej, ktorá v časoch vtedajšieho Česko-Slovenska vstúpila do vôd šoubiznisu.

A pláva nimi doteraz. V bulvárnych médiách je pravidelne ospevovaná jej pekná tvár a skvelá figúra. Tú Paulina najnovšie v plnej kráse vystavila pre špeciálne vydanie Sports Illustrated. S pózovaním v Evinom rúchu nemala vôbec problém. „Vyrastala som vo Švédsku, kde som bola naučená, že byť nahý je zdravé a úprimné,” uviedla na margo toho nestarnúca kráska.

Hoci by Porizkovej tipol 52 rokov asi málokto a mladistvý vzhľad by jej mohli závidieť všetky rovesníčky, ona priznáva, že dnes dostáva iné komlimentny ako v mladosti. „Ľudia hovoria, že vyzerám dobre na svoj vek. A to nie je to isté, ako keď vám niekto povie, že ste krásna,” uzavrela modelka, ktorá plavkový magzín vychválila za to, že dáva príležitosť aj tučnejšim ženám, či najnovšie tiež zdravotne znevýhodneným.

Odvážne FOTO nahej Pauliny Porizkovej nájdete v GALÉRII>>