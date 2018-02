Sexi outfit na nej nečakajte! Táto herečka je najradšej za chlapa

Tilda Swinton

Celá FOTO vnútri!

BERLÍN - Nechce byť za peknú! Nemecko aktuálne žije 68. ročníkom Medzinárodného filmového festivalu, známeho ako Berlinale. Vo štvrtok večer mal slávnostnú premiéru film s názvom Isle of Dogs, v ktorom jednu z úloh stvárnila Tilda Swinton (57). Hoci býva zvykom, že herečky, speváčky a modelky sa pretekajú v tom, ktorá bude na červenom koberci najkrajšia a najviac sexi, táto Angličanka si na to vôbec nepotrpí. No zaujať sa jej podarilo aj tak. Pozrite!