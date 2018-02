Nenávisť slávnych herečiek dosiahla maximum: Tragédia! A ony robia toto?

Sú jej slová úprimné? Túto otázku si položí hádam každý, kto sa čo i len trošku nechá vtiahnuť do boja známych herečiek. Hviezdy seriálu Sex v meste sa totiž netaja tým, že kamarátky boli len pred kamerami. Mimo nich k sebe prechovávajú skôr opačné city. Dôkazom je aj fakt, že keď sa na sociálnych sieťach objavila kondolencia od Sarah Jessicy Parker, tak smútiacej Kim Cattrall praskli nervy.

„Najdrahšia Kim, moja láska a kondolencie tebe a tvojej rodine. Pozdrav na rozlúčku tvojmu milovanému bratovi,” reagovala Sarah pod fotkou Kim a jej zosnulého brata. O šesť rokov mladší Chris bol od 30. januára nezvestný. Svoj dom nechal odomknutý, na stole kľúče, telefón aj peňaženku. Jeho mŕtve telo bolo nájdené na pozemkoch jeho sídla. Príčina smrti nebola zverejnená.

Cattrall najskôr vyzývala fanúšikov, aby boli nápomocní pri pátraní, rovnako tak im však ďakovala za podporu, keď sa potvrdili správy o tom, že je Chris mŕtvy. Úprimnú sústrasť jej vyjadrili aj kolegovia a kolegyne, s ktorými pracovala na počine Sex v meste. A vyzerá to tak, že ani Sarah Jessicu Parker nechceli tieto správy ľahostajnou.

Kim ju však označila za pokrytca a poslala jej cez instagram drsný odkaz. „Nepotrebujem tvoju lásku a podporu v tejto tragickej chvíli,” napísala Catrrall. „Moja mama sa ma dnes opýtala, kedy mi dáš konečne pokoj. Tvoje sústavné dorieranie je bolestivou pripomienkou toho, ako krutá si v skutočnosti bola a stále aj si. Nechaj ma ti to úplne vyjasniť (ak som to už nerobila skôr) Nie si moja rodina. Nie si moja kamarátka. Píšem ti to preto, aby som ti naposledy povedala, aby si sa prestala priživovať na našej tragédii a využívala to k tomu, aby si obnovila svoj imidž dobrého dievčaťa,” dodala nahnevaná Cattrall.

Kim Cattrall prišla o svojho brata Chrisa.