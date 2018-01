Žena žaluje známeho rapera zo znásilnenia, on podal protižalobu: Obvinenia sú falošné

Štyridsaťtriročný interpret vo svojej protižalobe zase uvádza, že obvinenia zo sexuálneho zneužitia sú falošné, pretože sa obe strany na sexe dohodli, a Green údajne nahnevalo len to, že jeden z vystupujúcich na jeho turné vstúpil do autobusu, keď v ňom mali pohlavný styk. Nelly, ktorého občianske meno je Cornell Iral Haynes Jr., okrem iného tvrdí, že ho Green obvinila len preto, aby mu zničila povesť. Odvtedy, ako ho verejne obvinila, údajne už nebol schopný dohodnúť si vystúpenia ani propagovať svoje nadchádzajúce albumy.

V žalobe Green Nellyho obviňujú zo sexuálneho zneužitia aj dve nemenované ženy. V ich prípadoch sa ho údajne dopustil v uplynulých dvoch rokoch. Ich výpovede sa uvádzajú ako dôkazy o tom, že rapper prejavil znaky predátorského správania sa voči mladým fanúšičkam. Nelly podal návrh, aby súd zamietol tvrdenia týkajúceho sa sexuálneho napadnutia spomínaných dvoch žien ako aj tvrdenia Green o očierňovaní. "Nelly je citlivý k ženám, ktoré sa stali obeťami a boli odsunuté na okraj spoločnosti. Toto nie je ten prípad. On nezostane ticho," vyjadril sa na margo protižaloby jeho právnik a dodal, že rapper verí faktom a súdnemu systému.

Nelly sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 1993, keď založil skupinu St. Lunatics. Tá má na svojom konte zatiaľ iba jednu štúdiovku s názvom Free City (2001) a kompiláciu Who's The Boss (2006). Ako sólový interpret debutoval albumom Country Grammar (2000), po ktorom nasledovali nahrávky Nellyville (2002), Sweat (2004), Suit (2004), Brass Knuckles (2008), 5.0 (2010) a M.O. (2013). Okrem toho vydal aj kompilácie Sweatsuit (2005) a The Best Of Nelly (2009). Na konte má tri ceny Grammy. Ako herec sa predstavil v snímkach Snipes (2001), Za mrežami (2005) a Reach Me (2014) či v seriáli C.S.I.: Kriminálka New York (2004 - 2013).