NEW YORK - Skúste použiť náš článok ako argument na to, že človek sa môže mať dobre aj bez školy. Platí to síce vo výnimočných prípadoch, kedy musí byť jedinec veľmi nadaný alebo mať extra šťastie. Pozrite sa na podnikateľov, ktorým škola príliš nevoňala, ale i napriek tomu majú poriadne tučné bankové kontá.