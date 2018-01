KONEČNE! Mulder a Scullyová z Aktov X majú po 25 rokoch SEX

Na topkách sme vás už v roku 2015 informovali, že seriál Akty X sa po viacročnej prestávke vrátil na televízne obrazovky. Okrem paranormalnych javov divákov vždy zaujímal aj vzťah, ktorý bol medzi hlavnými protagonistami - Foxom Mulderom a Danou Scullyovou.

A hoci im tvorcovia dopriali viacero zaujímavých situácií a momentov, k sexu nedošlo. Až doposiaľ. V epizóde, ktorá bola v stredu odvysielaná, skončili zvláštni agenti FBI spolu v posteli. „A potom mali sex. Dvakrát!” radovala sa prostredníctvom twitteru herečka Gillian Anderson, ktorá stvárňuje Scullyovú. A určite jej nadšenie zdieľali aj mnohí fanúšikovia.

Nejedného diváka však zarmútilo herečkino rozhodnutie odísť zo seriálu a viac v nakrúcaní nepokračovať. Gillian to zvažovala už v minulosti, no napokon ju premohla zvedavosť. Teraz chce so Scullyovou už nadobro skončiť. „Je veľa vecí, ktoré by som počas mojej kariéry a života chcela ešte robiť. Toto bola výnimočná príležitosť, jedinečný charakter a ja som za to veľmi vďačná,” uviedla počas tlačovej konferencie herečka, ktorá podľa nášho názoru aj tak navždy zostane verejnosťou vnímaná najmä ako agentka Scullyová.

Konečne!