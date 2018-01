Známa speváčka sa stala mamou: Aha, aké meno dala svojej dcérke!

"Najväčší dar aký sme kedy spoznali. Vitaj na svete, Carmella Stanley Costabile, ktorá si sa dnes narodila. Mama a naša malá princezná sa majú výborne. Otec nevie prestať plakať," napísal 30-ročný novinár k čiernobielej fotografii.

Tridsaťjedenročná Perri a Costabile tvoria pár od roku 2016. Zásnuby oznámili vlani v júni a 12. decembra sa v New Yorku zosobášili.

Christina Judith Perri sa stala známou po tom, ako jej debutový singel Jar of Hearts v roku 2010 zaznel v tanečnej súťaži So You Think You Can Dance. Ešte v tom istom roku jej vyšlo aj EP The Ocean Way Sessions. Následne podpísala zmluvu s vydavateľstvom Atlantic Records a vydala debutový štúdiový album Lovestrong (2011). Pozornosť si vyslúžila aj skladbou A Thousand Years, ktorú napísala pre film Twilight sága: Úsvit - 2. čast (2012). Jej druhá štúdiovka Head or Heart vyšla v roku 2014 a v máji 2016 oznámila, že pracuje na treťom albume.