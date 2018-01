Prsia mladej Kardashianky bez podprsenky: Kričali - Chyť si!

MILÁNO - Zahalená, a predsa provokatívna! Modelka Kendall Jenner (22) zavítala v uplynulých dňoch do Talianska, kde sa ako hosť zúčastnila fashion weeku. Pri tej príležitosti si obliekla rolák, pod ktorý si nevzala podprsenku. Jej presvitajúce prsia tak na prítomných pánov pôsobili ako magnety.

Keďže Kendall Jenner vyrastala a dospievala pred kamerami reality šou Keeping Up With The Kardashians, je na záujem celkom zvyknutá. Ako modelka nemá problém s hanblivosťou, čo neraz dokázala na prehliadkovom móle, pred objektívom, či na červenom koberci.

Zdá sa však, že tmavovláska rada provokuje opačné pohlavie pri každej príležitosti. V uplynulých dňoch bola hosťom milánskeho týždňa módy, kde sa jej podarilo zažiariť, hoci bol jej outfit pomerne obyčajný.

Pikantný detail v podobe chýbajúcej podprsenky sa totiž postaral o to, že chlapi mali pri pohľade na ňu problém sa sústrediť. Ktovie, koľkí z nich zatúžili po tom, aby si prsia mladej hviezdičky mohli aj obchytkať...

