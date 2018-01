FOTO speváčky († 46) z The Cranberries trhá fanúšikom srdce a... Desivá predtucha smrti!

LONDÝN - Stále sa z toho nedokážu spamätať! Fanúšikovia Dolores O'Riordan († 46), ktorú preslávilo účinkovanie v kapele The Cranberries, už druhý deň oplakávajú náhlu smrť svojej obľúbenkyne. Slová plné bolesti možno nájsť aj pod príspevkami na sociálnych sieťach. Polícia úmrtie slávnej umelkyne nepovažuje za podozrivé. Pomerne šokujúco však vyznievajú speváčkine slová z rozhovoru, ktorý v minulosti poskytla médiám.

Bola plná energie a plánov! Zhodujú sa ľudia, ktorí s Dolores O'Riordan prišli do kontaktu počas posledných dní jej života. Slávna speváčka zavítala do Londýna, aby spoločne s hard rockovou skupinou Bad Wolves nahrala cover hitu od Cranberries - Zombie. „Po polnoci mi nechala hlasovú správu, kde tvrdila, ako veľmi sa jej tá verzia páči. Bola plná života, žartovala a poznamenala, že sa teší na stretnutie so mnou a mojou ženou. Správy o jej smrti ma veľmi zarmútili, myšlienkami som s jej rodinou,” uviedol pre médiá Dan Waite - výkonný riaditeľ nahrávacej spoločnosti.

Podľa medializovaných informácií mala byť Dolores spokojná aj čo sa súkromia týka. Zhruba dva roky tvorila pár s hudobníkom menom Olé Koretsky. Ten zverejnil začiatkom roka na instagrame ich spoločnú momentku, ktorú v týchto dňoch komentujú fanúšikovia slovami plnými úprimnej sústrasti a bolesti.

Hoci sa muži zákona spočiatku k speváčkinmu náhlemu úmrtiu nevyjadrovali, teraz uviedli, že jej smrť nepovažujú za podozrivú. Pomerne šokujúco však vyznievajú slová, ktoré Dolores v roku 2014 uviedla v úprimnom rozhovore pre svojho kamaráta - novinára Barryho Egana. Umelkyňa poznamenala, že musí spomaliť, aby sa raz necítila vinná. „Nebudem žiť veľmi dlho. Mám 43 rokov. Ak sa dožijem 50-tky, budem šťastná,” reagovala speváčka. Žiaľ, 50. narodeniny už hviezda z kapely The Cranberries už neoslávi...

Dolores na jednej z posledných fotografií. Pózuje na nej s milencom Olé Koretskym.