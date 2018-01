Hoci sa Eva v manželstve cíti naplnená, ako sama priznala, dieťa by bolo len čerešničkou na torte

LOS ANGELES - Hoci sa Eva v manželstve cíti naplnená, ako sama priznala, dieťa by bolo len čerešničkou na torte. Eva však nie je súčasťou trendu hollywoodskych matiek po 40-tke, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. V skutočnosti je to podľa odborníkov vo svete celkom bežné.