Speváčka Lorde zrušila koncert v Izraeli: Svoje rozhodnutie považuje za správne

Podľa Lorde jej rozhodnutiu predchádzali "dlhé diskusie" s členmi tohto hnutia, no momentálne je presvedčená, že zrušiť koncert v Tel Avive "je práve teraz tým správnym rozhodnutím".

Koncert sa mal uskutočniť v júni, speváčka jeho konanie ohlásila len začiatkom decembra. "Nie som na to veľmi hrdá, ale musím priznať, že som sa v tejto otázke nezachovala úplne najsprávnejšie," napísala teraz Lorde o svojom pôvodnom rozhodnutí odohrať koncert v Izraeli.

Sklamanie nad speváčkiným rozhodnutím už vyjadrila izraelská ministerka kultúry Miri Regev, ako aj usporiadateľ plánovaného koncertu. "Lorde, predpokladám, že si čistá hrdinka, ako napovedá názov tvojho prvého albumu (Pure Heroine - pozn. SITA), čistá hrdinka na poli kultúry, odolná voči akýmkoľvek externým - a rada by som dodala, že pomýleným - politickým tlakom," odkázala speváčke izraelská ministerka kultúry. "Odpúšťame jej," reagoval na situáciu usporiadateľ zrušeného koncertu.

K aktívnym členom hnutia BDS patria okrem iných napríklad zakladateľ Pink Floyd Roger Waters, spevák Elvis Costello či Thurston Moore, známy najmä z pôsobenia v kapele Sonic Youth. Organizácia tlačí na všetkých umelcov a verejne známe osobnosti, aby sa Izraelu vyhýbali, a to minimálne dovtedy, kým začne dodržiavať práva Palestínčanov.

Hnutie nedávno ostro skritizoval Thom Yorke, spevák kapely Radiohead, ktorá sa napriek tlaku zo strany BDS rozhodla koncert v Izraeli odohrať. "Pristupujú k nám tak, ako keby sme boli natoľko retardovaní, že nevieme rozhodovať sami za seba," povedal Yorke na adresu hnutia.

Pripustil, že medzi členmi BDS je aj viacero ľudí, ktorých si váži, to však podľa neho na veci nič nemení. "Sú tam ľudia, ktorých mám veľmi rád, ako napríklad Ken Loach. Ale nikdy by ma ani nenapadlo hovoriť mu, kde má pracovať, čo má robiť a čo si má myslieť."

Lorde, vlastným menom Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, sa preslávila v októbri 2013, keď sa vo veku 16 rokov a 11 mesiacov stala so skladbou Royals najmladším interpretom, ktorý sa dostal na čelo Billboardu Hot 100 od 14. novembra 1987, keď v ňom triumfovala americká speváčka Tiffany s piesňou I Think We're Alone Now. Lorde sa stala aj prvým novozélandským hudobníkom, ktorý tento rebríček dobyl ako hlavný interpret. Skladba Royals vyšla najprv na jej debutovom EP The Love Club (2013) a neskôr aj na prvom albume Pure Heroine (2013). Táto pieseň jej vyniesla aj dve ceny Grammy. Časopis Time ju v roku 2013 zaradil do zoznamu najvplyvnejších tínedžerov na svete a v nasledujúcom roku sa dostala do zoznamu najvplyvnejších ľudí do 30 rokov podľa magazínu Forbes. Lorde má na konte zatiaľ dva dlhohrajúce albumy, Pure Heroine z roku 2013 a Melodrama z roku 2017.