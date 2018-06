Dovolenkové tipy: Roman Pomajbo prezradil svoje plány na leto

Roman Pomajbo, Zdroj: Facebook / Roman Pomajbo

BRATISLAVA - Slovenský herec Roman Pomajbo plánuje tráviť leto predovšetkým s manželkou a tromi dcérami Vivien, Noemi a Timeou. „Veľmi sa teším, že budem cez leto plnohodnotný otec, lebo počas roka som furt niekde a po večeroch, keď sú dievčatá doma, zasa odchádzam do divadla. To mi niekedy doslova trhá žily, párkrát som bol vážne smutný, tak som si povedal, že im to v lete vynahradím. Veľmi sa na to teším. Myslím si, že je to dôležité, lebo práve deti sú zmyslom môjho života,“ vyznal sa v rozhovore pre agentúru SITA.