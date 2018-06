Krainová dráždila v priesvitnom od hlavy po päty: Pozrite, čo všetko jej bolo vidieť!

Milovníci kúpania si cez víkend v Bešeňovej mali možnosť okrem bazénov vychutnať aj exkluzívnu módnu prehliadku. Tú úderom na gong v podvečerných hodinách otvorila česká modelka Simona Krainová, ktorá do srdca Liptova zavítala s celou svojou rodinou. Spoločnosť jej tak robil manžel, dvaja synovia i sestra, ktorí si vychutnali nielen množstvo bazénov, toboganov či sauny, ale aj večernú akciu, na ktorú sa patrične nahodila aj samotná blondína. A prítomní páni mohli oči na nej nechať.

Simona totiž zvolila poriadne provokatívny outfit. Blúzka aj sukňa boli z transparentného materiálu, a tak jej presvitala bielizeň, ktorú mala pod oblečením. Čiernu čipkovanú podprsenku si všimol na akcii snáď každý. Mnohí páni doslova pri pohľade na krásku strácali dych. Niet sa čo čudovať, Krainová vyzerala naozaj božsky.

Rovnako tak priesvitný top zvolila aj v doobedňajších hodinách, keď ako jedna z trojice krstných rodičov uviedla do prevádzky nový saunový svet v aquaparku, a to hodením snehovej gule do sochy. Tentoraz si však obliekla športové tričko, spod ktorého jej presvitala čierna podprsenka. Ako sa zdá, Krainová aj v 45 rokoch rada provokuje. Pri pohľade na ňu však musíme uznať, že ona si to môže dovoliť. Veď posúďte sami. Fotografie nájdete v našej GALÉRII»