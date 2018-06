Kedysi najobletovanejší muž šoubiznisu je opäť otcom: S touto kráskou má syna!

Peter „Šarkan“ Novák patril svojho času k najobletovanejším mužom slovenského šoubiznisu. Randil napríklad so známou speváčkou Zdenkou Prednou a hoci po jeho boku sa kedysi vystriedalo aj mnoho ďalších pôvabných dám, jeho srdce si pred šiestimi rokmi definitívne uchmatla Miss Sympatia 2009 Michaela Štítová, s ktorou dnes vychovávajú krásnu 5-ročnú dcérku Elu.

Peter Šarkan Novák rozšíril svoju krásnu rodinku.

V nedeľu na Deň otcov však k dcérke pribudlo ďalšie dieťatko. Známym rodičom sa totiž v súkromnej nemocnici narodil chlapček. „Neviem ako vy, ale ja som dnes na Deň otcov dostal najkrajší darček: narodil sa nám Matyáš, krásny zdravý chlapček. Ďakujeme úžasnej Zuzane Šebíkovej. Máme sa dobre a sme šťastní ako blchy,“ napísal Šarkan na sociálnej sieti.

Nás zaujímalo i to, kto synovi vybral meno a aké má miery. „Meria 49 cm a váži 3380 g a je to fešák,“ priznal hrdý tatino a pokračoval ďalej: „Meno nakoniec vybrala sestrička Ela. Rozhodovali sme sa nakoniec medzi Petrom a Matyášom a Ela zahlásila, že keď už je tatino Peter, tak braček nech je Matyáš,“ priznal topkám moderátor, ktorý sa teší, že sa ich rodinka rozrástla o nového člena. „Manželka aj synček sú v poriadku. Miška mala bezproblémové tehotenstvo a aj pôrod zvládla prirodzene bez epidurálky a bez akýchkoľvek komplikácií. Snáď to tak bude aj ďalej,“ dodal na záver Šarkan. Rodičom gratulujeme a prajeme veľa zdravia.

Peter Šarkan Novák je dvojnásobným otcom. Narodil sa mu syn Matyáš.