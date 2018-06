Kraus bezdomovcom! Bez strechy nad hlavou a so suchým rožkom... Kruté žarty z vlastného rozvodu!

Toto nik nečakal! Začiatkom októbra 2016 sa na verejnosť dostala informácia o krachujúcom manželstve úspešného slovenského scenáristu Andyho Krausa. Ten sa zaplietol s mladou herečkou Natáliou Puklušovou (33), a práve to mal byť jeden z hlavných dôvodov rozpadu jeho dlhoročného vzťahu s manželkou Danielou. Po roku od prevalenia aféry ich manželstvo skončilo a súd ich rozviedol.

Medzičasom si Kraus našiel novú priateľku a dokonca už dozrel aj do štádia, kedy si z ťažkej životnej situácie, akou rozvod bezpochyby pre obe strany je, robí žarty. Na sociálnu sieť totiž pridal záber, kde sedí pri stane a napcháva sa suchým pečivom. „Rozhodnutie súdu o delení majetku ma jemne zaskočilo,“ napísal Kraus, ktorý si tatko vystrelil z vlastnej ťažkej životnej udalosti.

K fotografii pridal heštegy ako bezdomovec, suchá žemľa, či motto, ktorým sa zjavne riadi – vždy sa pozerajte na jasnú stránku života. Medzi jeho fanúšikmi sa ihneď našli aj takí, ktorí mu napísali, že ho prichýlia, takže bezdomovcom by aj v prípade, že by naozaj o všetko prišiel, dlho neostal. Ale v jeho prípade to naozaj nehrozí. A keďže momentálne hviezdi v seriáli Susedia, je viac ako jasné, že záber vznikol pri nakrúcaní. Fotografiu nájdete v našej GALÉRII»