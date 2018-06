Úvod letnej edície 10. ročníka One Day Jazz Festivalu sa po dôkladnom zvážení organizátorov presunul z priestorov Bratislavského hradu do Národného tenisového centra. Zapríčinili to zlovestné predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktoré pre apokalyptické udalosti spred týždňa zjavne nikto nechcel podceniť.