Tehotná jojkárska moderátorka si našla veľkú hrčku v prsníku: Obrovský strach z rakoviny

V marci sa moderátorka Dana Čapkovičová vydala za svojho dlhoročného partnera – tenistu Kamila Čapkoviča. Tesne po rozprávkovej svadbe sa dvojica dozvedela radostnú novinu o tom, že sa stanú rodičmi. Ich vytúžené dieťatko by malo prísť na svet v novembri.

„My sme to aj tak plánovali, že si po svadbe založíme rodinku,“ povedala pre magazín TopStar blondínka, ktorá tiež dodala, že spočiatku ju trápili intenzívne nevoľnosti a zabrať jej dali aj tehotenské hormóny. „Neviem, kto to nazval, že ranné nevoľnosti, lebo mne sa začínali o pol jednej v noci a končilo to možno o deviatej večer, keď sa mi podarilo na tri hodiny zaspať. Mne všetko smrdelo, chodili mi kamarátky upratovať, vkuse som plakala, niekedy len tak,“ prezradila pred kamerami.

Moderátorka Dana Čapkovičová je momentálne v piatom mesiaci tehotenstva. Zdroj: TV JOJ

To však nebolo nič oproti tomu, čím si ešte Danka prešla v prvých mesiacoch gravidity. Musela sa totiž podrobiť dôkladnému vyšetreniu po tom, čo si v prsníku nahmatala hrčku, ktorú lekári diagnostikovali ako nádor. „Bolo to dosť veľké, 1,5 cm, takže nasledovala biopsia, čakali sme na výsledky, či si vôbec budeme môcť nechať bábätko, či nebudem musieť ísť na liečbu,“ opísala chvíle plné hrôzy a dvojnásobný strach o život moderátorka.

V tomto prípade, našťastie, všetko dobre dopadlo, pretože výsledky boli negatívne. „Vážim si prístup lekárov, že nás v tých najťažších týždňoch podržali,“ vyslovila obrovskú vďaku Strculová. Budúcim rodičom gratulujeme a želáme veľa zdravia!

Začiatkom gravidity prežívala Dana Čapkovičová chvíle plné hrôzy. Zdroj: TV JOJ