Lujza Garajová Schrameková je šťastná: Je to česť byť v ČSMT

Divácky obľúbený formát síce nikdy nebol tak celkom jej šálkou kávy, nakrúcanie si však napriek tomu podľa vlastných slov dosýta užila. "Je to česť. Bez všetkého pátosu a bez toho, že by ma teraz počúval režisér. Je úžasné si uvedomiť, že som súčasťou najpredávanejšieho formátu na celom svete, ten projekt je naozaj v niečom výnimočný. Páči sa mi aj širokospektrálnosť tejto šou, nejde tam len o to, ako kto zaspieva známy hit, ale aj o stretnutia a emócie, je to niečo, čo som doteraz vôbec nechápala, ja totiž vôbec nie som divák týchto súťaží. Samozrejme, viem o nich, lebo existencia týchto šou sa nedá prehliadnuť, ale sama doma nepozerám telku, čiže to ide tak trošku mimo mňa. Nemala som nikdy na Talent úplne vyhranený názor, ale ak som sa prikláňala na niektorú stranu, tak skôr na tú, že ďakujem, ale toto nie... No zrazu som dostala príležitosť naučiť sa niečo nové, tak som si povedala, oukej, idem to skúsiť. Aj keď to možno nie je tak celkom moja šálka kávy, nie je to Silná zostava na Dvojke, ktorá ma fakt baví... Chvíľu som váhala, hovorila som si, či nie je blbosť ísť do takéhoto projektu, keď je to niečo úplne iné, ale v konečnom dôsledku som to fakt naplno prežívala. Tie veci, ktoré sa diali, to rozprávanie sa s ľuďmi... A keď vidíte malé dievčatko s príbehom, tak vás to proste chytí za srdce - a nie je to ani Vilo Rozboril. Čiže, mne zo seba nebolo na grc, to som rada," povedala v rozhovore.

Ako priznala, občas počas nakrúcania i vyronila slzu. "Tie emócie, ktoré sme zažili, boli naozaj silné. Niekedy príde niečo, stane sa niečo a vy neviete povedať, čo to bolo a všetkým zrazu stoja chlpy na rukách. Aj mi občas vyhŕkla slza. To sa nedá zahrať. Výborná herečka ako Diana Mórová slzy vie zahrať, ja nie. A tu sa to stávalo a stávalo sa to pri rôznych číslach. Príde hudobník, ktorý zahrá bravúrne, má totálne rýchle prsty, je to vlastne geniálne, ale vôbec nič to s vami nerobí. A potom príde niekto a urobí niečo, čo technicky vôbec nie je dokonalé, ale proste je to poprdeli, inak to neviem povedať," poznamenala herečka, ktorá si po pracovnom návale v lete užije i trochu voľna.

"Hlavne budem chodiť stále bosá. Byť bosá je kedykoľvek úžasné a po tomto projekte obzvlášť. Počas nakrúcania som bola stále obutá v krásnych topánkach, ale nie vždy pohodlných a tým, že sme s Davidom (jej moderátorským partnerom Davidom Gránským, pozn. red.) stáli veľmi veľa, vlastne maximum času, tak sa na to veľmi teším. Buď kristusky alebo vôbec nič," poznamenala. "Inak mám v lete voľno, idem preobsadiť do GUnaGU predstavenie YouTuberi, to mám zase takú výzvu, lebo kolegyňa otehotnela. Bola som si to raz pozrieť, je to také pre mladých a ja tam budem hrať, ako inak, mamičku. A potom pôjdeme s rodinkou do Chorvátska, tam nás to baví,“ prezradila.