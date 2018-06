Známa žena vyšachovala Juniora a Marcela: Toto povedala na ich adresu!

Šou Česko Slovensko má talent sa po dvojročnej odmlke vracia späť na obrazovky televízie JOJ. Pre divákov si tvorcovia pripravili aj niekoľko zaujímavých noviniek. Okrem zmeny v porotcovskom kresle, v ktorom stálicu Lucie Bílu nahradila speváčka Marta Jandová, nastala podstatná obmena aj na poste moderátorov.

Ostrieľané duo v zložení Junior a Marcel nahradí nová česko-slovenská zostava – Lujza Garajová-Schrameková a David Gránský. Známa herečka sa v našich končinách zviditeľnila predovšetkým v obľúbenom rodinnom seriáli Naši, dlhé roky pôsobí v divadle a svoju prostorekosť či zmysel pre humor pretavila už aj do stand-up comedy šou.

Lujza Garajová-Schrameková sa už čoskoro predstaví ako nová moderátorka šou Česko Slovensko má talent. Zdroj: Jan Zemiar

No hoci skúsenosti s vystupovaním pred publikom má, v tomto prípade pôjde o jej moderátorský debut. Zaujímalo nás preto, aké sú jej pocity z toho, že „žezlo“ prebrala práve od ostrieľaných harcovníkov Juniora a Marcela. „Možno sme mali s Dávidom tú výhodu, že sme herci. Nie sme moderátori, nie sme vyrozprávaní moderátori z rádia ako chalani. Čiže my vychádzame z úplne inej polohy. My sme nechceli byť takí dobrí ako Marcel a Junior, my sme tu len boli. A to, akí sme boli a čo z toho vylezie von, to už potom uvidia diváci,“ povedala pre Topky.sk sympatická brunetka. Ako prebiehalo natáčanie jednotlivých kastingov a ako sa dostala k moderovaniu, zistíte v priloženom videu.

V novej sérii Česko Slovensko má talent vystriedajú Juniora a Marcela Lujza Garajová-Schrameková a David Gránský. Zdroj: Jan Zemiar