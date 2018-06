Slávik sa poriadne zapotil, Prachař flirtoval s Mórovou!

Za mikrofón sa postaví nová česko-slovenská dvojica – známa herečka a stand-up komička Lujza Garajová-Schrameková a jej parťákom bude herec David Gránsky. Dvojica tak vystrieda ostrieľaných harcovníkov Juniora a Marcela. Nováčikom v súťaži bude aj známa speváčka Marta Jandová, ktorá v porotcovskom kresle nahradí stálicu Lucie Bílu.

Včera v poludňajších hodinách sa všetci členovia tohto tímu stretli na tlačovej konferencii v štúdiu na Kolibe. Pozornosť si aj tentoraz uchmatol Jakub Prachař, ktorého sympatie smerovali predovšetkým ku krásnej porotkyni Diane Mórovej. Herečku totiž po celý čas zabával, hral sa jej s vlasmi a keby nebol šťastne ženatý, mohlo by to vyznieť tak, že to medzi nimi naozaj iskrí.

Jakub Prachař takto flirtoval so svojou atraktívnou kolegyňou Dianou Mórovou. Zdroj: Jan Zemiar

Na akcii nechýbal ani „najstarší“ člen poroty – Jaro Slávik, ktorý sa počas rozhovorov v štúdiu poriadne zapotil. Pre veľké teplo sa tak po celý čas musel utierať papierovou vreckovkou...

Jaro Slávik sa počas tlačovky pre veľké teplo v štúdiu poriadne zapotil. Zdroj: Jan Zemiar