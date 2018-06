Drsné slová Haberu o Superstar: Takto naložil tvorcom šou!

Servítku si pred ústa nekládol! Dlhoročný porotca Pavol Habera sa po skončení Česko Slovenskej Superstar poriadne rozohnil a povedal na rovinu, čo si o celej tohtoročnej súťaži myslí. A to aj napriek tomu, že v nej pôsobí už niekoľko rokov a za svoje účinkovanie dostával kráľovský honorár.

V šou pôsobil ako nekompromisný a drsný kat, ktorý na rovinu každému súťažiacemu povedal, čo si o jeho speváckych schopnostiach myslí. A zdá, sa že takto úprimný vie byť aj v súkromí, alebo na sociálnej sieti, kde si v týchto dňoch – po tom, čo diváci spoznali víťazku Superstar Terezu Maškovú – vylial svoje srdce. Také drsné slová o SuperStar by od neho asi čakal iba málokto.

„Tento ročník Superstar bol zvláštny - mal som z neho obavy, ale napriek snahám niektorých vrchných šéfov jednej televízie urobiť z tejto súťaže lacnú reality show postavenú na smutných a tragických životných príbehoch väčšiny súťažiacich to nakoniec dopadlo tak, ako malo,“ rozhovoril sa na začiatku svojho dlhého statusu Habera, ktorý si neodpustil uštipačné poznámky na vedenie televízie. „Som veľmi rád, že sa pomohlo Lackovi (Pošta), ale poslaním Superstar je hlavne nájsť a ukázať ľudí, ktorí majú talent spievať, povedať im, že sú dobrí a pokojne sa spevom môžu živiť a popritom sa v tomto programe aj zabaviť. Nič viac, nič menej. Plakať a smútiť môžeme pri iných programoch,“ snažil sa vysvetliť líder skupiny Team, čo mu na šou prekážalo. Viac sa dozviete v jeho celom statuse pod článkom.

Treba však povedať, že hoci tvorcov niektoré jeho slová nepotešia, v konečnom dôsledku Habera uznal, že Superstar má svoje opodstatnenie. Tak snáď si ho tam kompetentní ponechajú aj nabudúce, bez Haberu by totiž súťaž rozhodne nemala ten správny šmrnc.

Celé znenie Haberovho statusu.

„Tento ročník Superstar bol zvláštny - mal som z neho obavy, ale napriek snahám niektorých vrchných šéfov jednej televízie urobiť z tejto súťaže lacnú reality show postavenú na smutných a tragických životných príbehoch väčšiny súťažiacich to nakoniec dopadlo tak, ako malo. OK - Som veľmi rád, že sa pomohlo Lackovi (Pošta), ale poslaním Superstar je hlavne nájsť a ukázať ľudí, ktorí majú talent spievať, povedať im, že sú dobrí a pokojne sa spevom môžu živiť a popritom sa v tomto programe aj zabaviť. Nič viac, nič menej. Plakať a smútiť môžeme pri iných programoch, v ponuke všetkých televízii na našom území je ich dostatočné množstvo. Už som mal dokonca občas pocit, že keď mal súťažiaci milujúcu a fungujúcu rodinu, tak to bolo zle a pre telku nezaujímavé, WTF?

Superstar je dobre vymyslený projekt. Aj keď jeden môj kolega a kamarát tvrdí, že len ten spevák, ktorý si pesničku aj sám zloží, má šancu sa presadiť, a preto sú takéto súťaže úplne zbytočné. Ivan, nesúhlasím!! Celine Dion alebo Karel Gott si skladajú pesničky? A tisíce ďalších „len“ spevákov? Nie, aj oni sú len interpreti, tak ako súťažiaci v talentových súťažiach a sú úspešní, lebo im niekto napísal dobrú vec. Každý ročník nájdeme pár skvelých interpretov. Veľa z nich upadlo do zabudnutia, ale veľa sa aj presadilo - lebo mali šťastie na dobrého autora, ktorý im napísal dobrú pesničku. Stretol som veľa – dnes už mojich kolegov – spevákov, ktorí prešli cez našu súťaž a bez akýchkoľvek mindrákov sa mi priznali, že keby sme ich vtedy nepustili ďalej, tak by dnes možno nerobili to, čo ich tak strašne baví – živia sa spevom! Ale sú aj takí (a celkom úspešní), ktorí sa hanbia, že v tejto súťaži boli, a nedochádza im, že to naše „Áno“ v takejto súťaži odklonilo ich životnú cestu úplne iným smerom a zásadne ovplyvnilo ich umelecký a súkromný život. Ja tvrdím, že ich to zavedie dokonca aj k úplne inému manželovi a k deťom, ako to mali pôvodne predurčené.

Tereza, Eliška, Karmen a ostaté deti – som rád, že som vás stretol a že ste nám ukázali svoj talent. Prajem všetkým úspešnú kariéru a pekný súkromný život! Držím palce, aby ste našli skvele pesničky, aj úžasných manželov a mali nádherné a zdravé deti! Váš otec“