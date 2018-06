Energická Máziková sa nekašle: Poriadne naložila Kulymu... Ty prasa!

V utorok večer televízia Joj odvysielala humoristickú talk show Nikto nie je dokonalý, kde moderátori Milan Junior Zimnýkoval a Marcel Forgáč privítali opäť dvoch hostí. Tými boli moderátorka Iveta Malachovská a spevák Mário Kuly Kollár, ktorí okrem iného hádali počet správnych odpovedí na banálne otázky z ankety.

Popritom hovorili aj veselé príbehy zo svojho života. Pri jednej zo svojich historiek Malachovská spomenula aj speváčku Evu Mázikovú, s ktorou zažila nevšednú situáciu. Na to zareagoval ihneď aj Kuly a divákom tiež vyrozprával svoj zážitok s touto energickou a bezprostrednou speváčkou.

„Stretol som raz Evičku v šatni pri nejakom koncerte a naozaj je veľmi bezprostredná. V šatni so mnou bola aj moja manželka Lucia a Evka sa ma pýta: ’To je tvoja dcéra?‘ A ja že nie, to je moja manželka, zoznámte sa. A ona na mňa, že: ’Kuly, ty prasa!‘“ povedal so smiechom známy spevák, čím rozosmial množstvo divákov. Keďže jeho manželka Lucia je od neho o 20 rokov mladšia, tak niet divu, že to Evu Mázikovú prekvapilo a takto úprimne zareagovala. Ale ako sa hovorí, na veku nezáleží, hlavne, že sú spolu šťastní...