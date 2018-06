Utrápila sa na smrť: Mama Mokráňovej zosnulého exfrajera Salajku podľahla rakovine!

Prekliatie v rodine?! Pred 4 rokmi prišiel tragicky o život senický hokejista Jozef Salajka (†30). Mladík, ktorý v tom čase randil so známou exfarmárkou Luciou Mokráňovou, zomrel iba pár dní pred svojimi narodeninami po zrážke jeho motorky s autom. To mu žiaľ nedalo na križovatke prednosť a Jozef na mieste zomrel.

V podniku kúsok od nehody pracovala v tom čase aj jeho mama Mária ako barmanka, a tak v priebehu pár sekúnd bola na mieste nešťastia. Život jej syna sa však zachrániť už nepodarilo. Z náhlej Jozefovej smrti sa nevedela dlho spamätať nielen Lucia, ale predovšetkým jeho mama a ostatná rodina. A 4 roky po Jozefovej nehode odišla navždy z tohto sveta aj 55-ročná pani Mária.

Na sociálnej sieti sa na jej profile v pondelok objavil nečakaný dojímavý a smutný status. „Píše sa 12:10, 11.6.2018 a moja duša nadobudla anjelské krídla, krídla, ktoré sa pridajú k tým Jojkovým. Bojovala som tak dlho, ale viac to telo už nedokázalo zvládať. Svoj boj na tejto zemi som prehrala. No zvíťazila túžba ísť k Jojkovi. Je mi veľmi ľúto, že nemôžem vychovávať Meli, moju jedinú nádhernú vnučku, stáť pri jej boku a pomáhať jej pri každom pokroku. No zostáva mi už na nich iba pozerať a držať ochranné krídla,“ píše sa v statuse v jej mene.

Okrem tohto sa v ňom spomína aj to, že ju trápilo, že doposiaľ sa nedoriešila nehoda jej syna. „Z toho stresu som dostala rakovinu, ktorá bola krutá choroba, veľa si človek vytrpí... ale ako človek trpí, keď mu niekto zrazí syna a nevie sa k tomu postaviť ako chlap? Ani raz ospravedlnenie,“ priznáva blízky človek v mene pani Márie, že sa utrápila na smrť. Deň pred jej smrťou dokonca Lucia zverejnila, že sú na sociálnej sieti priateľkami už 6 rokov a ani netušila, že deň po tom pani Mária navždy vydýchne.

Celý smutný a dojímavý status na stránke Pani Márie.

Zdá sa, že rodine nebohého hokejistu Jozefa Salajku sa lepí smola na päty. Pred viac ako 9 rokmi dokonca visel život na vlásku aj hokejistovho otca Jozefa (61). Podľa medializovaných informácií v spánku dostal infarkt a zostal vtedy na jednu stranu tela ochrnutý. Napriek tomu však bojuje s krutým osudom ďalej. Vo štvrtok sa navždy rozlúči s hlbokým žiaľom aj so svojou milovanou manželkou Máriou. Úprimnú sústrasť rodine aj známym...