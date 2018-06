Módne (s)hity z Moët párty: Nadčasová Bottánová, preexponovaná Rakárová a dievčenská Ducová!

Ivana Gáborík Surovcová, bývalá tanečnica

Jednoduché, elegantné, žensky vkusné. Mužské prvky v ženskej móde budú vždy sexi. Sandále by som vymenila skôr za zlaté alebo biele. Bolo by to ucelenejšie. Na fotke sa javia ako strieborné. Ako doplnok by som nechala len hodinky. Stačia. Skvelý mejkap a účes.

Veronika Vágner Husárová, bývalá miss

Šik a sexi. Minimalizmus skvele oživený čipkovým farebným topom. Dáma si to môže dovoliť. Najlepší outfit!

Katarína Jakeš Štumpfová, bývalá tanečnica

Biela a zlatá boli predpísaným dress codom. Dala to na dámu. Kabelka sa ale už dávno neladí s topánkami. Tu sa mi žiada jedno alebo druhé. Kabelku by som vymenila za bielu alebo pokojne aj vo výraznej farbe. Nepôsobilo by to prvoplánovo. Bolo by to viac sofistikované.

Dominika Ngo-Ducová, moderátorka

Veľmi pekné šaty. Mini, ale s romantickým podtónom. Dievčenský look jej pristane a rozhodne si to môže dovoliť. Oceňujem, že sa striktne nedržala len bielej a zlatej a siahla po farebnej kabelke. Príjemne to oživila. Ďalšia dáma, ktorá bola ukážkou dobrého vkusu.

Soňa Štefková, modelka

Chválim. Tak trochu za vílu. Dress code splnený napriek tomu, že nie je celá v bielej a zlatej. Dômyselný styling, ktorý stojí za povšimnutie. Ženské, decentné, elegantné. Skvelé od hlavy po päty.

Bruno Ciberej, moderátor

Asi nejaké rozpisovanie by bolo zbytočné. Skvelé. Zladené v detailoch. Ukážka, že štýlové to môže byť aj bez džínsov.

Jeanette Borhyová, Miss Universe SR 2013

Biela pani. Biela je farbou čistoty, nevinnosti, a tak ako čierna v princípe nesklame. Vkusné a príjemné, štýlovo zvolené doplnky. Vrátane účesu a mejkapu.

Petra Agalareva, finalistka Miss Universe SR 2016

Éterické. K tomuto štýlu sa mi ale viac žiadajú sandále. Tieto topánky pôsobia masívne. Bije sa to trochu. Chce to trochu uhladiť. Aj náramok na ruke by som zvolila v jemnejšom štýle. Mohlo by to byť celkom fajn. Niekedy stačí veľmi málo. Pohrať sa viac s detailmi. Účes a mejkap výborné!

Vanessa Bottánová, Miss Universe SR 2017

Elegantné, nadčasové. Trochu mi vadia presvitajúce bradavky. Nie som si istá, či sa to do spoločnosti hodí a je to istá vizitka vkusu. Otázka je, ako chce byť dáma všimnutá, či cez osobnosť alebo inak. Samozrejme ale proti gustu žiaden dišputát.

Lenka LeRa Rakárová, speváčka

Nádherná látka. Empire look jej pristane. Mám ale pocit, že so zlatou je to trochu preexponované. Zlatá je príliš výrazná farba. Ak sa to s ňou preženie, môže to zachádzať do gýčovosti. Sandále by som vymenila pokojne aj za výrazne farbené. To, že je predpísaný dress code biela a zlatá, neznamená, že musím byť oblečená od hlavy po päty v týchto farbách.

Miriam Mattová s priateľom Filipom, redaktorka a bývalá miss bikiny

Výborné. Dokonale zladené štýly. Má to nápad a šmrnc. Dress code rešpektovaný a všetko ostatné to výborne dolaďuje. Možno iba u pána by mohli byť skôr zlaté detaily ako strieborné. Teda z pohľadu témy. Inak niet čo dodať.