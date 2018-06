Po nečakanom krachu opäť zamilovaný?! V slovenskom šoubiznise vzniká nový vzťah

V slovenskom šoubiznise vzniká nový vzťah

BRATISLAVA - Vo výhľade má novú krásku! Spevák Robo Papp (36) topkám koncom septembra 2015 priznal, že po pätnástich rokoch, z toho deviatich manželských, sa mu rozpadol vzťah s dcérou známeho hudobníka Laca Lučeniča (64) Evou (41). Pol roka po rozchode sa však ukázal v spoločnosti s blondínkou Nicol a priznal nám, že je zadaný. No na prekvapenie mnohých po roku randenia ich láska stroskotala. Počas uplynulého víkendu sme ho stretli na istej párty, kde sa to hemžilo peknými ženami, preto nás zaujímalo, či má po svojom boku aj on nejakú krásku. Jeho odpoveď nás prekvapila.