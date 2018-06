Módne(s)hity z premiéry: Dovolenková Moma, úžasná Skoncová a romantická Kormúthová

Moma Horňáková, youtuberka a moderátorka

Asi adekvátne k veku. Pre mňa premiéra filmu znamená určitú spoločenskú príležitosť. Očakávam trošku spoločenský akcent. Toto mi príde taký dovolenkový look. Je to fajn, ale neviem, či úplne ideálne na premiéru.

Gabika Drobová s partnerom Karolom Rumanom, riaditeľka Fashion TV

Skvelá farba. Krásne sandále. Štýlovo by to mohlo aj byť, akurát trochu iný materiál by to chcelo. S doplnkami by som bola striedmejšia. Opasku by som sa striktne vyhýbala. V jej prípade len zdôrazňuje hrubší pás. Iný strih by bol lepšou voľbou. Menšia kabelka by sa na večer tiež viac hodila. Partner mohol siahnuť po neformálnej elegancii. Toto je príliš casual. Na bežný deň super. Opäť sa zopakujem, je to premiéra filmu, i keď nebol stanovený dress code.

Soňa Skoncová, moderátorka

Bolo by to dokonalé. Šaty úžasné, čo do strihu, ale i látky. Šľapky by som vymenila za sandále na opätku. Na spoločenskú príležitosť, i keď menej formálnu, lepšia voľba. Malo by to väčší šmrnc. Pekne zladený účes aj mejkap.

Erika Bugár, moderátorka

Jeden z najvydarenejších stylingov. Jediné, čo by som „popravila“, siahla by som skôr po remienkových sandáloch. Farebne vyvážené, elegantné a vkusné.

Kristína Kormúthová, moderátorka a podnikateľka

Príjemné, ženské, ľahko romatické. Pekná žena. Štýl topánok sa trochu bije so štýlom šiat. Možno jednoduché, pokojne aj červené lodičky, by boli možno lepšou voľbou. Siahla by som po menšej kabelke. Farba môže ostať. Oceňujem, má to elegantný podtón.