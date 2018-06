Módne (s)hity zo Slovenky roka 2: Okázalá Rakárová, sofistikovaná Kövešová a najlepšie oblečený muž večera!

Oľga Dúbravská, bývalá hovorkyňa Markízy

Ak bola na pozvánke aj iná možnosť ako black tie, potom je to v poriadku. Kroj je krásny so všetkým, čo k tomu patrí.

Václav Mika s partnerkou Kristínou, bývalý riaditeľ RTVS a Markízy

Podľa správnosti by mala mať dáma dlhú spoločenskú toaletu. Samozrejme sa môže skladať aj z dvoch dielov. Je to trochu nuda, ale technicky spĺňa kritéria dress codu. Pánovi nie je čo vytknúť.

Karolína Chomisteková, riaditeľka Miss Slovensko

Táto farba jej nesmierne pristane. Strih šiat je zaujímavý v detailoch. V princípe spĺňa význam dress codu, aj keď šaty mohli byť o niečo dlhšie. S výberom kabelky by som sa viac pohrala.

Simona Simanová, moderátorka

Ak bola možnosť aj výberu kroja, potom len môžem povedať, že máme krásnu ľudovú módu. Ak nie, potom to nie je dobrý výber podľa zadania.

Miriam Mattová, bývala miss

Róba dáme pristane. Môže si dovoliť aj tento typ výstrihu, lebo to nepôsobí hrubo a vulgárne. Neviem, či by som ale čipkovaný vrch nevymenila za bielu košeľu. Alebo niečo jednoduchšie. Sukňa sama o sebe je dosť honosná v potlači aj v noblesnom strihu. Samozrejme je to vec osobného pohľadu.

Lenka Lera Rakárová, speváčka

Toto je už možno príliš. Na ples fajn, niečo menej okázalé by stačilo na túto príležitosť. Dlhá večerná toaleta by stačila.

Juraj Droba s partnerkou, politik

Dáma stavila na antiku a urobila dobre, pristane jej to. Šaty vytvárajú peknú ženskú siluetu. Je to v súlade s dress codom. Džentlmen by mal myť podľa tohto dress codu smoking. Čiže motýlika so smokingom. Tomu to nie úplne vyšlo.

Jozef Golonka s manželkou Boženou, hokejová legenda

Opäť pár, ktorý si zrejme riadne pozvánku neprečítal. Toto nie je black tie. Som prekvapená, koľkí sa na to jednoducho vykašľali. Očakávala by som, že toto by mali ovládať pri tej kvantite spoločenských príležitostí, ktoré doteraz absolvovali.

Slavomír Hatina s manželkou Annou, podnikateľ

Pár, ktorému to tiež úplne nevyšlo. Muž by mal mať smoking, dáma dlhú večernú toaletu. V 21. storočí je vyhľadávanie na internete už asi štandard. Keď neviem, alebo som si nie úplne istý, viem si informáciu vyhľadať.

Aneta Parišková s partnerom Miroslavom, moderátorka

Keďže je moderátorka a hlásateľka, očakáva sa, že by mala výborne vedieť čítať. Nerozumiem preto, či si nevedela prečítať, o aký typ dress codu ide. Určite absolvuje zopár spoločenských udalostí v roku, preto by mala dress cody mať v malíčku.

Helena Krajčiová, herečka

Pripadám si už ako papagáj. Dress code je black tie. To nie je splnenie dress codu

Marek Ťapák s manželkou Katarínou, herec a programový riaditeľ RTVS

Asi som to už jasne povedala viackrát. Neviem, odkiaľ pán zobral inšpiráciu.

Alena Pallová, doktorka a majiteľka estetickej kliniky

Veľmi elegantné a ženské. Možno jemnejší rázporok by bola decentnejšia voľba. Zaujímavá farba, ktorá skvele koketuje s výrazným mejkapom a účesom. Skvelé!

Mária Reháková, podnikateľka a organizátorka akcie

Kroj je jednoznačný symbol Slovenky. Tradície sa nesú v znamení tohto roka oveľa intenzívnejšie. Ak bola možnosť kroja, je to skvelá voľba. Hrdosť spojená so ženskou eleganciou.

Katarína Hasprová, speváčka a herečka

Nie som si istá, že overal spĺňa atribúty black tie. Určite jej pristane. Je šik, ale nie je to ideálna voľba podľa zadania.

Juraj Bača, herec

Výborné. Splnené jedno aj druhé. Smoking s prvkami tradície. Nápadité, kreatívne a zároveň vkusne elegantné. Najlepšie oblečený muž večera!

Kristína Kövešová, redaktorka

Výborné. Môžem len povedať toľko: podľa dress codu, výborný výber šiat farebne, ale aj k siluete. Skvelý účes aj mejkap. Sofistikované a neskutočne ženské!

Dovolím si presne definovať BLACK TIE:

Páni:

• smoking - sako môže byť jedno- alebo dvojradové

• šerpa - k jednoradovému saku

• nohavice s lampasmi (hodvábny prúžok na vonkajšej strane nohavíc)

• biela košeľa s klasickým golierom alebo stojačikom, gombíky sú prekryté légou alebo sú ozdobné, zladené s manžetovými gombíkmi, dvojitá manžeta (tzv. francúzska)

• čierny motýlik (odtiaľ označenie black tie)

• čierne lakované topánky (alternatívne čierne hladké topánky)

Vo svete sa občas vyskytuje aj BLACK TIE OPTIONAL alebo Creative Black Tie, čiže akási voľnejšia forma Black tie. Páni môžu zvoliť čierny oblekom, ideálne s lesklými, hodvábom potiahnutými klopami, a čiernu kravatu. Majte však na pamäti, že smoking je voľba istoty.

Dámy:

• veľká večerná toaleta (dlhé večerné šaty)

• lodičky na vysokom podpätku (alternatívne topánky s otvorenou pätou)

• dlhé rukavičky - k šatám bez ramienok alebo s decentnými ramienkami

• pančuchy