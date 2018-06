Vondráčková tak, ako ste ju ešte rozhodne nevideli: Fúha, toto by na ňu nikto nepovedal!

Helena Vondráčková

PRAHA - Neuveríte vlastným očiam! Legendárnu českú divu Helenu Vondráčkovú (70) dlhé roky vnímame ako decentnú dámu so zmyslom pre štýl a eleganciu. O to viac bola preto prekvapivejšia snímka, ktorú speváčka nedávno zverejnila na internete. Fúha, toto by na ňu rozhodne nikto nepovedal!