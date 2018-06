Zasnúbená Parišková si nedala servítku pred ústa: Drsné narážky na svojich EX!

Obľúbenú moderátorku sme stretli na odovzdávaní cien Slovenka roka, kam prišla ruka v ruke so svojím snúbencom Miroslavom. Zamilovaný pár sa počas celého večera dobre bavil a zdalo sa, že v súkromí im to naozaj mimoriadne klape. Zaujímalo nás teda, ako to medzi nimi vyzerá a či sa chystajú vo vzťahu urobiť ďalší krok.

„Vyzerá to fajn, sme spolu nesmierne šťastní. Vo februári ma Mirko požiadal o ruku, ale čo sa týka svadby, tak to ešte nevieme. To ešte na to musíme nájsť správny čas,” povedala nám sympatická blondínka na margo svadby, ktorá teda určite skôr či neskôr príde. O niečo skeptickejšia ale bola, keď prišla reč na minulosť.

Zamilovaná dvojica prišla na slávnostný raut ruka v ruke.

Krásna Aneta pri svojom snúbencovi doslova žiari.

Pýtali sme sa totiž, čím si Miroslav populárnu televíznu tvár získal. A odpoveď sa dotýkala aj minulých vzťahov známej plavovlásky. „Keď si človek zažije veľa zlého, veľa bolesti a nepríjemných pocitov vo vzťahu, akosi si začne všímať a veľmi vážiť tie dobré veci. A, chvalabohu, ja som našla človeka, ktorého si môžem nesmierne vážiť, a tým pádom sa môžem tešiť z pocitu, že ten, koho mám rada ja, má tiež rád mňa a váži si ma. Je to výborný pocit,” povedala nám, čím jasne dala najavo, že v predchádzajúcich vzťahoch príliš šťastná nebola. Aj napriek tomu sa v nich našlo jedinečné pozitívum - dali jej troch prekrásnych synov, ktorí robia pyšnej mamine obrovskú radosť.