Speváčka Zuzana Smatanová je online, pýtajte sa!

Online rozhovor

10:38 - otázka od: Veronika Ahoj Zuzana,chcem sa ťa opýtať keď niekto býva mimo BA,až na Strednom Slovensku že ako sa dostane k tvojmu podpisu?posielaš podpiskarty aj domov na adresy?alebo sa podpisuješ väčšinou na koncertoch?V okolí ZV veľmi nemávaš nič tak som nemala ešte možnosť ťa nikde vidieť :-( Ďakujem za odpoveď a Všetko dobré v živote prajem! Ahojte, som tu, idem na to :) Veronika, jasné, podpiskarty posielam aj na adresy domov. Tu nájdeš spôsob, ako na to: www.zuzanasmatanova.sk/kontakt ... ďakuje, všetko dobré!

10:38 - otázka od: Arpad Zlomko Kedy budes dirigovat velky orchester? :) Čoskoro!! :)

10:39 - otázka od: Aladar Miazga Nejdes si radsej zahrat squash? :P Hneď po tom, čo skončím tento chat :)

10:42 - otázka od: Maja Ahoj Zuzi...uz vieme preco sa sa tak na dlho odmlcala....bol to urcite tazky a narocny cas...ale tvoj dvoj album je dokazom ze si dozrela nie len ako umelec ale ako vsestranna hudobnicka...to nie je len tak...ze Ti niekto napise pesnicku a Ty ju naspievas...dokazala si tymto albumom ze mas svoje miesto na slovenskej popularnej scene...tvoje pesnicky sa navzdy zachovaju v nasich srdciach...v dobrom aj v zlom,tam kde sa neumiera,horou ,miesta,daj ruku do mojej ruky...jediny a jedina..a vela vela dalsich..chcem Ti vyjadrit obdiv a vzdat poklonu tvojej tvorbe....nie si clovek ,ktory potrebuje byt v kazdej reklame...v kazdej televiznej relacii,ci uz ako spevacka alebo moderatorka... chcem Ti ale povedat bud viac odvazna...pusti sa do projektov kde Ta ludia uvidia nie len na podiu...mas na to rozdavat radost ...vyzaruje s teba obrovska charizma...bud stastna a nech sa Ti dari...kolektiv ZANYA... Maja, ĎAKUJEM MOC!! :) to si veľmi vážim... pozdravujem kolektív! ;)

10:45 - otázka od: Martin Ahoj Zuzana,.kde budeš tráviť letnú dovolenku???Na aké festivaly sa chystáš hrať a ba aké sa chystáš zabávať. Dík pekný deň Ahoj, pôjdem na týždeň k moru a potom sa teším na Island. Festivalov je veľa, ako každé leto, teším sa na každý! lenj tak sa zabávať ale nepôjdem zrejme na žiaden, bude toho pracovného dosť... pekný deň!

10:46 - otázka od: Džastin ahoj Zuzi, máš momentálne priateľa? ahoj, k súkromiu dnes nie... ;)

10:49 - otázka od: Mária Bitáková Prajem pekný deň Zuzka. Čo hovoríte na atmosféru nenávisti, xenofóbie a neznášanlivosti, ktorá v ostatných rokoch zaplavila našu krajinu? Čo je podľa vás príčinou takýchto negatívnych spoločenských nálad? Pekný deň, myslím, že mi pár riadkov v tomto chate nebude úplne stačiť pani Mária... Príčinou sme si my, ľudia a mamon...

10:51 - otázka od: 133 Ahoj :) ja len, že nový album je skvelý, nesklamala si ;) na ktoré festivaly sa tešíš? Ahoj, ďakujem moc, teším sa, že sa ti páč!! ;) teším sa na všetky, letné festivalovanie je moje obľúbené obdobie v roku....

10:51 - otázka od: Maja Ako sa mas? Vyborne! :)

10:52 - otázka od: angela vraj máš za suseda Miša Hudáka... aký sú Hudákovci ako susedia, je Mišo aj v súkromí taká veselá kopa ako sa javí v TV? želám ti všetko dobré... Ano, je to tak :) sú výborní, Mišo je v súkromí ešte veselšia kopa ako v TV :) ďakujem, všetko dobré!

10:53 - otázka od: KK Dobrý deň, Zuzka veľká vďaka za skladbu Jediný a jediná.Význam textu aj hudbu môžu naozaj pochopiť len ĺudia ,ktorí mali to šťastie stretnút v živote toho svojho jediného alebo jedinú.Plačem za každým keď počujem túto pieseň.Keď si človek uvedomí že tu nemusí byť na veky pochopí ako bolí toto zistenie. Prajem Ti aby bola Tvoja tvorba vždy taká úžasná. Krásne leto :). Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne... to poteší... :) všetko dobré aj vám!

10:55 - otázka od: Lenka Ahoj Zuzka, ako sa Ti páči život v Bratislave? Pekný deň. Lenka ahoj, páči! zvykla som si tu, mám tu svoje zázemie, priateľov, obľúbené miesta... ale, domov je aj tak vždy len jeden, keď mám Bratislavy dosť, utekám domov, do hôr ;)

10:57 - otázka od: hana Dobrý deň, blahoželám k nadchádzajúcim narodeninám, tiež som sa narodila 14.júna, ale iba o 19 rokov skôr.Otázku nemám, len som Vám chcela povedať, že mám veľmi rada Vašu hudbu a aj napriek vekovému rozdielu veľa vecí vnímam a prežívam tak, ako o tom spievate.Hana Dobrý deň, ďakujem pekne, to je milé! :) tak to aj ja Vám prajem všetko dobré, veľa zdravia!!! :)

11:01 - otázka od: luba Zuzana, zdate sa mi az prilis skromna a utiahnuta.Ludia Vas maju radi, hoci prave ja nie som velkym fanusikom Vasej hudby. No mozno je to prave pre tu Vasu az prehnanu skromnost. Otvorte sa trochu , ukazte co vo Vas je,. To je len moj nazor. Vela stastia v zovote a v praci. Ste sympaticka zena :) :) viete, nikdy som nebola ten sebestredný a prehnane asertívny človek, ktorý potrebuje dávať okoliu znať, že je niečo viac. To v povahe nemám a zrejme ani nikdy mať nebudem. Sebavedomia mám tak akurát a nechcem sa snažiť o nič viac, čo mi nie je prirodzené, to by ste mi potom neverili ani za mak a nabudúce by ste mi napísali, aby som sa trošku zmiernila :)) všetko je tak, ako má byť. Všetko dobé vám ;)

11:03 - otázka od: Frantisek Ahoj Zuzana, uvodom gratulujem k novemu albumu a chcel by som sa Ta spytat, kedze mas velmi vela krasnych pesniciek, ci neplanujes vydat spevnik, tak ako sa to deje u interpretov, ktori maju mnozstvo hitov. Som presvedceny, ze Tvojich fanusikov by to velmi potesilo. Dakujem a prajem krasne muzikantske leto. F. ahoj, ďakujem! :) spevník raz určite vydám, možno k 20.výročiu? :) všetko dobré!

11:08 - otázka od: Eva Ahoj Zuzka...s kym by si chcela stat na podiu a spievat si s nim/s nou?nechas si naradt vlasy...? To vsetko si si robila sama ...cely album??aj aranzmany vsetko...ty si to vsetko vymyslela?? ahoj... hmm, v tomto smere už veľmi nesnívam :) ale keď to mám urobiť teraz, aspoň nachvíľu kvôli tebe, tak Coldplay ;)) Vlasy, to uvidím časom, zatiaľ mi to vyhovuje takto, je to najpraktickejší strih, aký som kedy mala... Ano a veľmi ma to bavilo ;)

11:14 - otázka od: Benjamin Ahoj Zuzka. Dakujeme za nadherne skladby, obzvlast Jedina, jediny!! Uplne jedinecna!! Prosim xcem sa opytat ci sa da nejako dostat k instrumentalnej verzii..zakupit, alebo ako ..dakujem Ben Benjamín, ďakujem moc!!! :) Inštrumentálna verzia dostupná bohužiaľ nie je... všetko dobré ;)

11:16 - otázka od: Eva Ahoj Zuzka...planujes ako singel do radii anglicku pesnicku...mala by som 2 typy...album je skvelyyyy!!!!☺☺☺☺ Ahoj, to ešte uvidím :) napíš mi typy!! ďakujem veľmi!!! ;)

11:33 - otázka od: forester Ahoj Zuzana, Mrzí ma, že slovenská umelecká obec ( vrátane Teba ) sa vôbec nezapája do vnútropolitickej situácie, ktorá tu vládne a s ktorou predpokladám nesúhlasite ani Vy, prečo ??? Ahoj. Nikdy som nehrala pre politické kampane a ani som sa politicky nevyjadrovala. Robím hudbu a nechcem ju spájať s politikou. To, čo sa deje okolo mi nie je jedno a sledujem to pozorne. Nedištancujem sa, som súčasťou davu, mám svoj názor, no to však hneď neznamená, že sa musím vyjadrovať verejne.

11:34 - otázka od: nic len tak kolko je hodin ? Najvyšší čas ukončiť chat :)

11:34 - otázka od: Peto Ahoj Zuzka v Povazskej bystrici poprsalo je zamracene,paci sa ti maninska tiesnava? Ahoj, páči! bola som tam, čarovné miesto, chystám sa znova! ;)

11:36 - otázka od: hadajkto Zuzka, pekny den prajem... co tak konecne spievat vesele, optimisticke pesnicky ?... a ked k tomu este pridate text, ktoreho rytmika netrha slovenske usi, slubujem, ze si Vase piesne vypocujem az do konca. Pekný deň aj vám :) nech sa páči, v mojej diskografii takých nájdete hneď niekoľko ;)

11:38 - otázka od: Arpad Zlomko Kedy ideme na Krivan??! Zabal lepenak a podme :) ja už som na ceste.... :)

11:44 - otázka od: Monika Ahoj Zuzana, co je najlepsie na tom, byt Zuzanou Smatanovou? Dobrá otázka na záver! :) ...mať úžasnú príležitosť žiť to, čo si vysnívam a to, čo ma najviac baví ;) Pekný deň vám všetkým, ďakujem za príjemne strávený čas s vašimi otázkami! Majte fantasticé leto! Zuzana