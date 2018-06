Stráca sa pred očami: Pozrite na rapídne schudnutého známeho Slováka!

BRATISLAVA – Na nepoznanie! Horúce slnečné počasie vyprovokovalo aj mnohé známe tváre, aby si vylepšili na leto svoje postavičky. Začali sa zdravšie stravovať i cvičiť. To je aj prípad známeho herca Roba Jakaba (41), ktorého diváci poznajú z jojkárskeho Paneláku či aktuálne z markizáckeho Dobre vedieť. Ako sám priznal, za posledné mesiace výrazne schudol.

Každý chce dobre vyzerať a rovnako tak sa aj cítiť. A tak mnohé známe tváre pred letom začnú športovať, zdravo sa stravovať či držať diétu. Medzi tých, ktorí výrazne schudli, patria nielen Andy Kraus, Sväťo Malachovský, Marián Čekovský, Ivan Tásler či Dominika Mirgová, ale najnovšie sa k nim pridal aj herec Robo Jakab.

„Začal som sa trošku venovať stravovaniu a začal som meniť stravovacie návyky a viac športovať. Už som schudol 7 kíl a teraz sa chystám 2 - 3 kilá pribrať, ale v čistej svalovej hmote," prezradil pre jojkársky Top Star herec, ktorému sa podarilo výrazne schudnúť.

Už v minulosti mal štíhlu postavu, no teraz sa doslova sa stráca pred očami. „Teraz som veľký frajer, lebo som najskôr spálil vnútorný tuk a cítim sa teraz fantasticky,“ priznal Jakab, ktorý sa začal o seba starať aj kvôli zdravotným problémom. „Mávam problémy s chrbticou a platničkou,“ prezradil umelec, ktorý tvrdí, že tehličky na bruchu ešte nemá, ale o to mu ani nejde. „Išlo mi o to, aby som sa dobre cítil,“ dodal na záver Robo. Schudnutého herca si môžete pozrieť na fotografiách v našej GALÉRII»