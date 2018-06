Rakovská všetkých prekvapila: Svadba s novým priateľom?!

BRATISLAVA - Toto nikto nečakal! Barbora Rakovská (31) je momentálne po uši zamilovaná do sympatického politika Ľuboša Krajčíra. No hoci tvoria pár len necelý rok, zdá sa, že moderátorka by tento vzťah už rada spečatila aj svadbou. Jej suverénna odpoveď hovorí za všetko!

Minulý rok v septembri sa na svetlo sveta dostala informácia o tom, že Barbora Rakovská tvorí pár s komunálnym politikom Ľubošom Krajčírom – vicestarostom bratislavskej Dúbravky. Stalo sa tak päť mesiacov po tom, čo moderátorka oficiálne oznámila svoj rozchod s hudobníkom Tomim Popovičom, s ktorým má sedemročnú dcérku Amiu.

Zamilované hrdličky sú síce spolu len necelý rok, no už na prvý pohľad je jasné, že obaja prežívajú najkrajšie obdobie svojho života. O tom, že vedú harmonický, usporiadaný život a že svoj vzťah by pravdepodobne chceli posunúť aj o čosi ďalej, svedčí napríklad aj jej nečakaná odpoveď na otázku, či sa už u nich doma začalo skloňovať aj slovo svadba. „Áno, chcela by som,“ prekvapivo vyhlásila v uplynulom vydaní Smotánky blondínka.

Barbora Rakovská sa v Smotánke vyjadrila, že by sa svadbe s politikom Ľubošom Krajčírom vôbec nebránila.

Zaujímalo nás preto, či tento dôležitý životný krok dvojica naozaj zvažuje, alebo išlo skrátka len o jej bezprostrednú reakciu. „V tomto období som naozaj pracovne aj súkromne veľmi šťastná, ale to, čo by v budúcnosti mohlo, alebo nemohlo byť, by som si chcela nechať pre seba,“ uviedla pre Topky.sk Rakovská.

Zazvonia teda sympatickému páriku čoskoro svadobné zvony? Nuž, nechajme sa prekvapiť...

Moderátorka Barbora Rakovská aktuálne prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Veľký podiel na tom má aj jej nový vzťah s vplyvným politikom Ľubošom.