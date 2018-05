Známy moderátor šokoval na verejnosti: Vyzliekol sa úplne donaha!

Michal Sabo, ktorý už roky pôsobí v mediálnej brandži, si prešiel od práce redaktora v časopisoch, či angažmá v televízii až nakoniec zakotvil v istom rádiu, kde ho to nesmierne baví. Hoci nikdy nepatril k tým, čo robia škandály, v týchto dňoch šokoval mnohých svojich priateľov a fanúšikov. Na sociálnej sieti totiž pridal záber, na ktorom úplne nahý kráča do jazera. Sabo pridal k dráždivej fotografii aj výstižný popis. „Ja len, že... Je to zdravé,“ napísal moderátor.

Michal však nechcel zrejme až tak poburovať, alebo zjavne nenašiel až toľko odvahy, aby uverejnil originálny záber. Z fotky totiž urobil koláž, kde cez zadok pridal ružový obdĺžnik s anglickým nápisom „cenzurované“.

Zaujímalo nás preto, či sa rád otužuje nahý, či nemal strach, že ho nahého uvidí aj niekto iný, alebo má nudizmus naopak rád. „Popravde na Slovensku som sa nahý kúpal tušim prvýkrát. V zahraniči bežne. Tá foto vznikla skoro ráno, keď som bol bicyklovať, išiel som okolo jazera, nikde nikoho, tak som zabočil, vyzliekol sa, hodil sa do vody a bolo to úžasné. Nehanbím sa, mal by som sa?!" spytoval sa na záver odvážlivec Sabo.