Banášovej ex randil aj s touto kráskou: Teraz je tehotná!

BRATISLAVA – Na jeseň roku 2008 mnohých prekvapila správa, že charizmatická moderátorka Adela Banášová začala randiť s trnavským podnikateľom Rasťom Brezovským. Vo februári 2009 vyšlo najavo, že sa ani nie po polroku randenia rozišli. V tom istom roku sa však bývalý Adelin priateľ zahľadel do ďalšej krásky - modelky a vizážistky Denisy Mlynekovej. Nakoniec sa rozišli. No ako sa najnovšie zdá, ona svoje šťastie už našla a dokonca svetu v týchto dňoch oznámila, že je tehotná.

Modelka Deniska Mlyneková sa po rozchode s Banášovej exfrajerom v spoločnosti veľmi neukazovala. Začala sa viac venovať práci modelky v zahraničí a zábery z fotenia či kampaní zverejňovala pravidelne na sociálnej sieti. Najnovšie sa dokonca pochválila, že si našla aj lásku svojho života a je zasnúbená so slovenským fotografom Ľubom Šiškom, s ktorým aktuálne žije na Islande a čakajú spolu prvé bábätko.

„Prežívam to najkrajšie obdobie svojho života. Nielenže som sa bláznivo zamilovala do muža, s ktorým chcem stráviť svoj život, ale podaril sa nám malý zázrak, ktorý už niekoľko mesiacov nosím pod srdcom. Je to ten najkrajší pocit na svete a veľmi sa teším na každú chvíľku, ktorú čoskoro s našou malou dcérkou strávim,“ napísala modelka k fotografiám, na ktorých vidieť už aj jej rastúce tehotenské bruško. Aké meno plánuje dať svojej dcérke, ešte neprezradila, nechajme sa teda prekvapiť či to bude tradičné slovenské, alebo skôr dvojica staví na nejaké exotické. Budúcim rodičom gratulujeme. Denisa Mlyneková s priateľom Ľubom Šiškom čakajú bábätko.