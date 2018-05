Módne (s)hity: Vulgárna Mináriková, šmrcovná Hatalová a Kormúthová v najlepšom outfite večera!

Jana Minaríková, bývalá playmate

Trochu odvážne na tehuľku, povedala by som. Neviem, či aj nie na hranici vulgárnosti. Odstrihla by som si štítok o údržbe na šatách. Pančušky do topánok s otvorenými špičkami nie sú práve šťastná voľba. Či sa to páči, je už na subjektívnom pohľade.

Jana Mináriková

Eva Černá, ombudsmanka a bývalá politička

Povedala by som, že stará mladou chcela byť. Postavu jej rozhodne môžu závidieť aj mladšie ročníky, ale zrelá žena by mala byť skôr za dámu. Štýlovo aj farebne nemám výhrady, ostané nech si rozhodne každý sám.

Eva Černá

Kristína Kormúthová, moderátorka a podnikateľka

Dokonalá sofistikovaná elegancia s jemným šmrncom extravagancie. Ukážka, že dobrý strih a správna farba sú alfou a omegou dobrého vkusu. Skvele zladené doplnky, doslova od hlavy po päty. Jedna vec, ktorú by som ale vymenila, je kabelka. Do spoločnosti je vhodnejšia menšia. Inak najlepší outfit večera!

Kristína Kormúthová

Svetlana Komorová Sopková, bývala tanečnica a porotkyňa šou Miliónový tanec

Veľmi príjemné. Trochu na romantickú nôtu. Zdá sa, že skvele zladené nielen s príležitosťou, ale aj s osobnosťou. Dáme šaty nesmierne pristanú. Výborne doladené doplnkami.

Svetlana Komorová Sopková

Martina Mečiarová, moderátorka

Červená jej veľmi sekne. Trošku by som sa viac v budúcnosti pohrala so strihom. Náhrdelník v dekolte, ktorý je sám o sebe pútavý, mi príde zbytočný. Oceňujem výber telových lodičiek. Výborne zladený mejkap a účes.

Martina Mečiarová

Natália Hatalová, speváčka

Crop body topy sú „in“ a ona si ich rozhodne môže dovoliť, ale tento mi príde skôr ako alternatíva do fitka. Nemalo by to pôsobiť lacno. A nemám na mysli cenu. Inak čierno-biela kombinácia je asi nepokaziteľná. Dlhá vesta je štýlový kúsok, ktorý vie dodať šmrnc. Mejkap a účes bez výhrad, sú výborné!