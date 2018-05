BRATISLAVA - Tento víkend sa koná v Poľsku už 14. ročník medzinárodného festivalu Rzeszów Carpathia Festival. Medzi osemnástku účasníkov tejto hudobnej súťaže sa prebojoval aj Martin Harich. Počas dnešného súťažného večera predstaví spolu so svojou kapelou autorský song Under the Lamps.