Jeden z našich najkrajších moderátorov: Za luxus kruto zaplatil! Už nikdy viac...

BRATISLAVA - Známy fešný moderátor Michal Sabo (35), ktorého poznajú najmä poslucháči istého rádia, ale aj diváčky šou Nákupné maniačky, nám otvorene priznal, že bol v minulosti poriadne sprostý. Dokázal totiž investovať celé svoje honoráre do luxusného oblečenia. Teraz by sa za to prefackal.

Michal Sabo už roky pôsobí v mediálnej brandži. Od redaktora v časopisoch, či televízii sa dostal do rádia i na televízne obrazovky ako moderátor Miss, či do relácie Nákupné maniačky. A práve tu môže naplno využiť svoj cit pre módu a styling.

Preto nás zaujímalo, či vie byť na dievčatá, ktoré sa do šou prihlásia, aj poriadne kritický, čo sa týka módy. „Úprimne, predtým ako som začal robiť Nákupne maniačky, mi bolo proti srsti, že tie dievčatá boli až moc kritizované. Moja vízia je, aby sa niečo skôr naučili, aby to na nich niečo zanechalo, aby mali zmenu, aby neutrpelo ich sebavedomie. Snažím sa ale urobiť srandu, keď je to na meste, ako aj pomôcť. S niektorými dievčatami som stále v kontakte, dokonca mi ďakujú, že som bol k nim kruto úprimný, že ich to posunulo ďalej,“ odvetil nám Sabo, ktorého móda a styling baví, ale neživí ho to.

„V istom okamihu som si povedal, že toto nie je cesta, ktorou chcem ísť. Nechcem byť otrokom ikea tašiek, ktoré nosím na pleci, mám z toho aktívnu skoliózu. Mňa móda baví, ale ja ani veľmi nenakupujem, čiže pre mňa je to iba vizuálne hobby,“ prezradil moderátor, ktorý si už nepotrpí ani na drahé a luxusné veci.

Zaujímalo nás, či vôbec vlastní ešte nejaký takýto top kúsok. „Mal som. Mladý, sprostý investoval som prvé honoráre do hocičoho, párkrát som sa spätne prefackal, keď som sa na to pozeral, ale momentálne moje veci, ktoré mám v šatníku, sú vzájomne kombinovateľné veci, ktoré sú nadčasové. Veľa, asi 70 - 80 percent šatníka som vydelil preč, dal som to na charitu, mladým návrhárom a tak. Zúžil som to na totálne minimum, som tak šťastný,“ povedal Michal, ktorý nám priznal aj akú najdrahšiu vec mal vo svojom šatníku.

Dokonca prezradil, že za ňu musel zaplatiť pekný balík peňazí, čo bolo vtedy naozaj kruté. „Mal som jednu podivnú pelerínu, ktorú som ukoristil z nejakého fotenia, bola to pravá líška, čo si doteraz veľmi vyčítam, lebo od istého momentu živú kožu pri sebe neznesiem. Ona bola poškodená a musel som ju kúpiť a dlho som ju mal v skrini. Stála okolo 20-tisíc na slovenské koruny,“ dodal moderátor. Viac sa dozviete z VIDEA.