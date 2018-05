Plastiková nádhera z Jojky šokuje: Zbavila sa umeliny a... Wau, konečne vyzerá normálne!

Simona Butinová

BRATISLAVA - To je ale zmena! Simona Butinová (26) je verejnosti známa najmä z jojkárskej šou Take me out a účinkovala i v niekoľkých častiach populárnych Nákupných maniačok. Práve tam si naposledy zlízla ostrú kritiku na adresu svojej najväčšej pýchy - nadpojených vlasov. Extravagantná šelmička sa však už onedlho stane novopečenou mamičkou a zdá sa, že materinské pudy v nej pomaly, ale isto prebúdzajú aj istú sebareflexiu. Preumelkovaný vzhľad sa u nej totiž pomaličky stáva minulosťou!